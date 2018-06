Bonificata dai rifiuti l’area dell’ospedale San Giovanni di Dio

Rifiuti di ogni tipo, sono stati raccolti questa mattina dagli operai della ditta Sea di Agrigento, all’ospedale San Giovanni di Dio di contrada Consolida. Centinaia di sacchetti di grandi dimensioni che gli operatori ecologici hanno trovato ammucchiati uno sull’altro con all’interno rifiuti di ogni genere e in molti casi senza rispettare la differenziazione del rifiuto stesso.

Uomini e mezzi della Sea hanno lavorato per ore per bonificare l’area nella speranza che in futuro vengano rispettati orari e modalità per la differenziata stessa.