Calcio giovanile, a Febbraio il primo “Memorial Lia Indelicato”

Dal 9 all’11 febbraio 2018, i campetti della “Pinetina” in viale Cannatello ad Agrigento ospiteranno il primo “Memorial Lia Indelicato”, un torneo di calcetto per i nati dal 2003 al 2010, divisi in quattro categorie.

Il torneo è organizzato da Luca Stagnitto, figlio di Lia Indelicato ed ex giocatore di Agrigento in Serie D, Akragas e Kamarat in Eccellenza, Raffadali, Empedoclina, Agrigentina e Casteltermini in Promozione.

“L’idea di organizzare questo torneo – spiega Luca Stagnitto – è nata principalmente perché volevo ricordare la figura di mia madre che se n’è andata tre anni fa. Lei è stata un punto di riferimento per me come lo è ogni mamma per il proprio figlio. Mi ha sempre sostenuto e seguito quando ho deciso di intraprendere la carriera di calciatore. Da qualche tempo – prosegue Stagnitto – mi dedico ai ragazzi, li alleno, cerco di trasmettere quei valori che devono essere alla base dello sport praticato a questa età: il rispetto per l’avversario, il divertimento, ma anche il sacrificio e l’impegno in allenamento, perché senza sacrificio e impegno, non si ottengono risultati neanche nel quotidiano. In tutto questo è di estrema importanza la figura dei genitori che devono guidare i figli i quali, a loro volta, non devono mai perdere di vista il vero punto di riferimento della loro vita. Insieme, genitori e figli, sono in grado di superare anche le sconfitte che il campo e la vita inevitabilmente ci presentano. Mi auguro che il messaggio giunga ai ragazzi che parteciperanno e alle loro famiglie. Spero di vedere gli spalti gremiti” conclude Luca Stagnitto.