Calciomercato, Akragas: Sepe ad un passo dal Catanzaro

Il passaggio di Antonio Sepe dall’Akragas al Catanzaro sarebbe ormai questione di ore. La notizia trapela da ambienti vicini alla società giallorossa.

Il terzino uruguaiano che quest’anno ha già realizzato due reti in campionato, sarebbe pronto a sottoscrivere un ingaggio per un anno e mezzo. Non è ancora chiaro se l’Akragas riceverà una contropartita economica o tecnica, ma è molto probabile che, come avvenuto lo scorso anno per Gomez e Zanini, Sepe abbia scelto di rescindere il contratto con la società biancazzurra.