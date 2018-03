Camastra: “Risparmiare è… vivere bene”, gli alunni di quinta spiegano come fare

Questa mattina al centro polivalente o centro sociale di Camastra si è svolto il primo convegno cittadino sulla riduzione dei consumi dal titolo “Risparmiare è… vivere bene” i cui relatori sono stati gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Camastra, guidati dall’insegnante Morgante Giuseppa.

I piccoli relatori hanno egregiamente illustrato le varie tematiche, dall’effetto serra e mutamenti climatici agli elettrodomestici di ultima generazione, alla raccolta differenziata, dall’innovazione tecnologica ai comportamenti virtuosi. Sono intervenuti il Sindaco Cascia’, l’architetto Raffaella Giambra, responsabile della legambiente della provincia di Agrigento, Don Angelo Cerenzia parroco della chiesa S. Salvatore , il responsabile del territorio e ambiente di Camastra, Franco Morgante ed il dirigente scolastico prof Roberto Navarra. Per i ragazzi è stata sicuramente una esperienza indimenticabile e per tutti gli interventi occasione di riflessione sul problema energetico e sul risparmio diretto cioè quello che potremmo riscontrare nelle nostre tasche ed indiretto, quello che ci farà vivere bene in in mondo più pulito ed a misura d’uomo.