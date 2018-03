Sabato 24 marzo, la Berretti dell’Akragas, allenata da Francesco Nobile, ospiterà allo stadio Esseneto di Agrigento, i pari categoria del Catania. Il calcio d’inizio del derby è fissato per le ore 14:30. Ingresso libero.

Posta in palio molto importante soprattutto per i biancoazzurri ancora in corsa per la disputa dei play-off. Il Catania, invece, è in testa al campionato con grande merito. Si annuncia, dunque, una sfida avvincente e aperta a qualsiasi risultato.