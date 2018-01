Canicattì, armi e droga in casa: arrestato 30enne

Nel pomeriggio del 18 gennaio scorso, in Canicattì, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, la Polizia di Stato, ha arrestato G.C., trentenne del luogo, in quanto colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di munizioni.

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Canicattì, procedevano alla perquisizione all’interno dell’abitazione del citato soggetto, in atto sottoposto all’obbligo di dimora, all’esito della quale oltre a rinvenire due cartucce per arma corta cal. 9 short, celate all’interno di un contenitore contenente dolciumi, veniva rinvenuto, altresì, un bilancino di precisione utilizzato generalmente per la pesatura di stupefacenti. Inoltre, sopra una mensola dell’abitazione venivano rinvenute cinque bustine contenenti cocaina, già tagliata per un peso totale di gr. 5 ed all’interno di un cassetto di un comodino posto nella camera da letto un altro panetto di cocaina pura di 170 gr. circa.

Avendo gli operanti contezza che lo stesso disponesse di una casa rurale in altro sito, veniva effettuata perquisizione anche nella citata abitazione di campagna rinvenendo altro materiale utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti, quali una macchina elettromeccanica per il confezionamento sottovuoto ed altri sacchetti in cellophane con all’interno tracce di stupefacente ed altro bilancino di precisione.

Il giovane pertanto veniva dichiarato in arresto e trasferito presso il carcere di Agrigento a disposizione dell’A.G.