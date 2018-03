Canicattì: Domenica il “2° Memorial podistico Claudio Giudice”

Domenica 18 marzo alle 9,30 dalla Villa Comunale di Canicattì (AG) in Viale della Vittoria prenderà il via il 2° memorial podistico Claudio Giudice.

Ad aprire l’iniziativa una esibizione paralimpica, a scopo promozionale, degli atleti diversamente abili mentre, a seguire, ci sarà la corsa su strada regionale [10 Km (5 giri) — 6 km (3 giri) per le categorie over SM75 e over SF60] approvata dalla FIDAL e valida come 4º prova del Grand Prix Sicilia Senior Master e 3º prova del Grand Prix delle Tre Provincie.

La riunione della giuria e dei concorrenti è prevista per le 8.30 in Viale della Vittoria.

L’evento sportivo è organizzato dall’A.S.D. Atletica Canicattì, con la collaborazione della fondazione onlus “La clessidra” Claudio Giudice per la vita e il patrocinio del Comune di Canicattì, e coinvolgerà più di 500 atleti provenienti da tutta la Regione.

Il percorso si articolerà su un circuito cittadino, omologato FIDAL, della lunghezza di 2 km. Partenza (attorno alle 10) e arrivo in Viale della Vittoria, direzione verso via Reg. Margherita (dove sarà posto un punto di ristoro). Gli atleti proseguiranno fino a largo Savoia per imboccare via C. Battisti, giro intero della piazza IV Novembre, corso Umberto I, indi riscenderanno di nuovo in largo Savoia, viale Reg. Margherita, viale della Vittoria fino ad imboccare a sinistra la via A. Lincoln e via Mons. Ficarra per risalire in senso opposto.

La gara sarà controllata dal GGG di Agrigento e lo speaker ufficiale dell’evento sarà Michele Gruttadauria. La premiazione avverrà alle 11.30 circa e saranno premiati i primi tre di ogni categoria M/F.

“Anche quest’anno abbiamo condiviso questa meritevole iniziativa – commenta il Sindaco Ettore Di Ventura – perché troviamo doveroso collaborare con la Fondazione nella mission di sensibilizzare le coscienze sulla lotta ai tumori. Sono convinto che i cittadini assisteranno numerosi e dimostreranno il loro sostegno al progetto della Onlus.”

Per motivi di tutela della pubblica incolumità e per assicurare il regolare svolgimento della gara, con O.S.49/2018, sarà vietata la circolazione di veicoli di ogni genere e la sosta su ambo i lati (con rimozione forzata). Inoltre sarà temporaneamente istituito il senso unico di marcia in via Veneto con direzione via Milano.