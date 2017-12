Il cardinale Montenegro incontra la comunità del carcere “Petrusa”

Nella mattinata del 27 dicembre 2017, l’arcivescovo di Agrigento, il card. Francesco Montenegro, – dopo avere, celebrato e pranzato, il giorno di Natale, con i migranti e gli operatori del centro di accoglienza di Siculiana ed avere visitato i degenti dell’ospedale san Giovanni di Dio – ha voluto incontrare e celebrare una S. Messa con la comunità (dirigenti, operatori, volontari e detenuti) della Casa Circondariale di Contrada “Petrusa” di Agrigento.

Come riporta l’articolo di Carmelo Petrone sul sito “Lamicodelpopolo.it” ad accogliere il cardinale i dirigenti del carcere di Agrigento, il comandante, commissario Giuseppe Lo Faro , il responsabile dell’area educativa della struttura carceraria di Agrigento, Giovanni Giordano, gli operatori del Carcere e i volontari.

L’arcivescovo ha celebrato la S. Messa, concelebrata dal cappellano don Luigi Mazzocchio, e da don Angelo Brancato, parroco della parrocchia madonna di Fatima di Agrigento, che insieme ai responsabili degli Scout adulti (MASCI) di Agrigento, Porto Empedocle e Licata hanno portato in carcere la “Lampada della pace di Betlemme” che di tappa in tappa, dalla Chiesa della Natività di Betlemme, dove è stata accesa, attraversando, l’Europa e il nostro Paese, è arrivata nel Carcere di Petrusa; un segno che, come ha spiegato il responsabile del MASCI di Porto Empedocle ai detenuti , ha un significato profondo: ci ricorda che Cristo è la pace.

Durante la Messa – a cui hanno preso parte anche i volontari della Caritas diocesana, con il direttore, Valerio Landri, i docenti e il dirigente scolastico del CPIA di Agrigento, Santino Lo Presti ed i docenti , dell’Istituto Alberghiero “Ambrosini” di Favara, che operano nel carcere – il Cardinale, ha invitato i detenuti ad accoglie nel loro cuore la luce vera del Natale, Cristo, che attraversa anche le grate delle celle del Carcere ed è capace di rischiarare i cuori di tutti.

Al termine della Messa l’arcivescovo si è recato ed ha salutato le detenute nel reparto femminile del carcere.

Il Commissario Giuseppe Lo Faro, al termine della visita ci ha ha confessato come le parole dell’Arcivescovo abbiano suscitato grande commozione perchè sono state capaci di andare diritte al cuore di tutti, operatori e detenuti.

Carmelo Petrone