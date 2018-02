Carnevale, balli in maschera e carri allegorici a Villaseta

Come ogni anno, ormai da moltissimi anni, l’Oratorio “Luce Nuova Don Luigi Maniscalco” dell’Unità Pastorale Maria SS. della Catena in Santa Croce di Villaseta, ha organizzato il Carnevale 2018.

Domenica sera i bambini, ragazzi, giovani ed animatori, compresi il parroco e il diacono, hanno messo in scena uno spettacolo molto divertente che tra balli, scenette, canti, prende in giro personaggi noti della televisione, facendo divertire il numeroso pubblico accorso per l’occasione. Oltre a riprendere il programma televisivo I Soliti Ignoti di Amadeus, si è potuto assistere a scenette che riprendevano i detti siciliani in chiave ironica, a pubblicità molto note e a caricature di personaggi come Eros Ramazzotti, Anastacia, Tina Turner e Cristiano Malgioglio.

Molto successo hanno riscontrato tra il pubblico presente che è andato via molto divertito.

Altro appuntamento, stasera a partire dalle ore 17 dal piazzale della chiesa di Santa Croce, da dove partirà una sfilata di carri allegorici raffiguranti I Flintstones e i personaggi della Walt Disney preparati dai ragazzi e giovani dell’Oratorio, che sfileranno e balleranno in costume, che percorrerà le vie di Villaseta per arrivare in Piazza Madonna della Catena, dove si concluderà con una festa danzante in maschera.

Questa è una delle tante attività dell’Oratorio di Villaseta, presente nel territorio ormai da 30 anni che cerca di togliere i ragazzi dalla strada e dalla malavita.