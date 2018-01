Carnevale di Sciacca 2018, è arrivata la festa!

Si rinnova il rito. Ritorna l’evento storico della città, il Carnevale di Sciacca, con i suoi colori, i suoi costumi, i suoi carri allegorici, i gruppi mascherati, il suo inimitabile coinvolgimento.

Il sindaco Francesca Valenti, il vicesindaco e assessore allo spettacolo e al Turismo Filippo Bellanca, la Giunta comunale hanno indetto una conferenza stampa per presentare ufficialmente il programma generale dell’edizione 2018 del Carnevale di Sciacca, in tutte le sue articolazioni, tra tradizione e innovazione, con momenti di spettacolo, di solidarietà, di cultura, di arte.

La conferenza stampa è stata indetta per sabato 3 febbraio alle ore 10 all’interno del Cine Campidoglio . Saranno presenti tutti i protagonisti della festa che poi coloreranno di costumi e animeranno di allegria il teatro-belvedere di Discesa Campidoglio.

Sabato 3 febbraio sono due gli appuntamenti: la mattina la presentazione show della festa, il pomeriggio l’omaggio a Vito Maggio, l’operatore culturale scomparso prematuramente. Alle 18,30, al Circolo di Cultura, sarà inaugurata una mostra antologica per celebrare i suoi trent’anni di satira, con le sue apprezzate rassegne, e il suo legame al Carnevale di Sciacca.

E si proseguirà per tutta la settimana prossima. Ogni giorno avrà i suoi momenti, i suoi luoghi, con mostre di foto, iniziative di solidarietà, presentazioni di libri, convegni, fino ad arrivare a giovedì 8 febbraio con le prime sfilate e i primi spettacoli in piazza. Si proseguirà il venerdì con altri momenti di spettacolo, per arrivare a sabato 10 febbraio il primo dei quattro giorni di cortei di carri allegorici e gruppi mascherati nel tradizionale percorso del centro storico.

Un ricco programma, dunque, da sabato 3 febbraio fino a martedì 13 febbraio. Eccolo a grandi linee e solo per accenni (nei particolari di ogni singolo evento si entrerà in conferenza stampa quando si illustreranno tutte le iniziative):

3 febbraio – sabato

La festa si presenta: conferenza stampa e omaggio a Vito Maggio (ore 10 e 18,30)

5 febbraio – lunedì

Il Carnevale nella storia, dalle ore 9

6 febbraio – martedì

Il Carnevale di solidarietà, dalle ore 10,30

7 febbraio – mercoledì

Il Carnevale al cinema, dalle ore 18

8 febbraio – giovedì

Arriva la Festa: primi spettacoli, dalle ore 17. L’insediamento del Peppe Nappa

9 febbraio – venerdì

Show in piazza e sfilate: prove generali, dalle ore 18.

10 febbraio – sabato

Partono i carri allegorici e i gruppi mascherati dalle ore 16. Altri eventi dalle ore 10.

11 febbraio – domenica

Corteo carri, gruppi mascherati dalle ore 15. E altri eventi dalle ore 10.

12 febbraio – lunedì

Terza giornata di sfilate e animazioni, dalle ore 15.

13 febbraio – martedì

Gran finale, corteo, spettacoli, il commiato di Re Burlone, dalle ore 14.

Eventi collaterali: arte, cultura, cinema, mostre, satira, omaggi, visite guidate, animazioni, intrattenimento, campagne di sensibilizzazione e di conoscenza, solidarietà, socialità, convegni, creatività, social web.