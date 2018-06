Caterina Maria Moricca è il nuovo Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Dr. Girolamo Alberto Di Pisa ha nominato l’Avv. Caterina Maria Moricca nuovo Segretario e Direttore Generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’Avv. Moricca prenderà servizio nell’Ente a partire dal 15 giugno 2018.

La Dr.ssa Moricca, laureata in Giurisprudenza nel 1989 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Avvocato, ha vinto il concorso di Segretario Comunale nel 1993. Il nuovo Segretario Generale proviene dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Ha svolto nella sua carriera le funzioni di Segretario e Direttore Generale nei comuni di Sutera, di Butera, nel Comune di Riesi, nei comuni Serradifalco e Delia. E’ stata, in seguito, Segretario Generale nel Comune di Favara e poi nel Comune di Licata. Successivamente ha avuto l’incarico nel Comune di Ravanusa (AG) e nel Comune di Licata nel 2013 per approdare, nello stesso anno, al Liberio Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Inoltre, la Dr.ssa Moricca, nel suo lungo percorso di formazione, ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Scienze Amministrative diretto dal Sabino Cassese, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e il GMP – Global Management Programme – Centro Interuniversitario di ricerca per i paesi in via di sviluppo – CIRPS della facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma. E’ stata, peraltro, Segretario e Direttore generale del Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo, gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, dal 2006 al 2010.

La Dr.ssa Moricca prende il posto del Dr. Giuseppe Vella, nominato Segretario Generale dal Sindaco Leoluca Orlando presso la Città Metropolitana di Palermo.