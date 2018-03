Cessione Akragas: conclusa la visita di un manager iraniano

Si è conclusa la visita dell’imprenditore iraniano Karimouue giunto ad Agrigento nel corso della settimana appena trascorsa.

L’uomo d’affari, giunto in città nella tarda serata di martedì, è stato accolto nel migliore dei modi, come si conviene alle persone di una certa rilevanza, quale poi si è anche confermato. L’iraniano, ha dimostrato attraverso le richieste fatte al Presidente Silvio Alessi, all’Avvocato Caponnetto ed al Direttore Sportivo Ernesto Russello di essere un grande conoscitore di calcio, molto sensibile anche alle problematiche dei calciatori del settore giovanile, un esperto Manager. Inoltre, si è palesato anche come una persona distinta, dai grandi valori morali, molto attento ai particolari.

Nel corso della sua visita, ha avuto modo di conoscere la città, con delle speciali visite guidate alla Valle dei templi, al Museo, al centro storico, piuttosto che alla Scala dei Turchi o al lungomare di San Leone, rimanendo particolarmente colpito dalle nostre bellezze.

In seguito ha avuto modo di conoscere lo stadio Esseneto, la struttura di Fontanelle financo la struttura dell’Accademia Akragas. Tutte visite che lo hanno favorevolmente impressionato. In una di queste, in particolare, ha voluto salutare i giovani delle formazioni Berretti ed Allievi, che si stavano allenando sul sintetico della periferia nord agrigentina, augurando loro di calcare un giorno campi di calcio prestigiosi, continuando però il loro percorso di crescita con la maglia dell’Akragas, per il quale ha comunicato il suo personale impegno.

L’imprenditore persiano, ha ovviamente visionato anche i conti dell’Akragas, in una delle diverse riunioni tenutesi nello studio legale Caponnetto, mostrando sempre grande attenzione ed interesse verso tutti gli argomenti trattati, non lesinando domande specifiche, dalla gestione sportiva a quella amministrativa, sempre con grandissimo garbo ed acume.

Anche il Sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, giovedì pomeriggio, ha ricevuto nel Palazzo di città, gli ospiti iraniani e la dirigenza dell’Akragas.

Alla fine della sua visita, l’illustre ospite, ha ringraziato la società sportiva Akragas, per la grande ospitalità, non prima aver diffuso un ottimismo che lascia ben presagire, per il buon esito della trattativa.

Anche la società sportiva Akragas, desidera ringraziare ufficialmente, quanti, in questi giorni, così come anche nelle scorse settimane, si sono sempre prodigati per il buon esito di ogni singolo momento che ha riguardato il futuro dell’Akragas, impegnandosi personalmente ed a titolo totalmente gratuito per il bene della nostra gloriosa società.