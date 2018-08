Come parlare in pubblico senza emozionarsi : suggerimenti utili per gestire l’ansia di parlare in pubblico

Il problema di come parlare in pubblico senza emozionarsi accomuna moltissime persone di tutto il mondo risultando per la maggior parte di essi una grande fonte di disagio. Alcuni studi hanno dimostrato che la paura di parlare in pubblico è la prima in assoluto seguita subito dalla paura della morte e questo la dice lunga sul numero di persone che ogni giorno devono affrontare questo problema. Basti pensare che anche Cicerone, uno degli oratori più famosi al mondo, dichiarò che anche lui aveva paura di parlare in pubblico.

Per tantissime persone come parlare in pubblico senza emozionarsi rappresenta un ostacolo difficilissimo da superare che porta ad avere dei veri e propri attacchi di panico e di ansia che non si riescono a controllare solamente al pensiero di dover dialogare davanti a una o più persone. Succede che solamente pensando ad un incontro imminente o ad un determinato evento si inizia a stare male fino a non riuscire più a dormire. La semplice paura ed emozione si trasforma in un vero e proprio problema psicologico presente nella vita di molte persone. La sensazione di non essere all’altezza della situazione, la paura di confrontarsi con qualcosa di nuovo o di diverso, temere di emozionarsi troppo e sbagliare a parlare possono tutte essere delle cause che portano ad avere paura di parlare in pubblico.

Paura di parlare in pubblico cause

Per riuscire a superare questa paura bisogna innanzitutto riuscire a comprenderne il motivo e l’origine: solamente in questo modo si riuscirà a lavorarci sopra fino a combatterla una volta per tutte. Interviste e studi hanno dimostrato che tra tutte le cause possibili le più diffuse sono:

La paura di essere giudicati;

La paura di sbagliare o commettere degli errori parlando;

Il pensiero di non riuscire a fare bene come gli altri;

Il timore di non essere all’altezza di una determinata situazione;

Sentirsi perennemente fuori-luogo ovunque;

Lo spavento di essere presi di mira, presi in giro rimanendo così feriti psicologicamente o addirittura fisicamente.

Come quasi tutte le paure e fobie psicologiche e sociali, alla base di questo problema vi è una carenza o assenza assoluta di autostima e fiducia in sé stessi che porta a pensare che tutti gli altri abbiano qualcosa da ridire su di noi o che ci giudichino per qualunque cosa. Ovviamente se l’atteggiamento è quello di abbattersi ripetendosi sempre di non essere abbastanza non si arriverà mai a risolvere niente, anzi, la situazione potrebbe anche peggiorare. Per riuscire a superare questo ostacolo bisognerebbe avere più fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità non prestando attenzione al potenziale giudizio degli altri.

Se questa paura nasce a causa di un evento passato o una brutta esperienza della propria vita non bisogna far sì che questo riesca a condizionare il resto della propria esistenza ma bisogna provare a fare tesoro di ciò che è successo, imparando a non lasciarsi abbattere dal giudizio degli altri.

Come parlare in pubblico senza emozionarsi esercizi

Ammettere di avere paura di parlare pubblicamente è il primo passo per superare questa paura. Se non ci si riesce solamente cambiando prospettive mentali e pensando positivamente ci sono degli esercizi che possono risultare davvero utili per come parlare in pubblico senza emozionarsi. Nelle prossime righe offriremo dei consigli su come gestire questa particolare forma di ansia da prestazione, consigliando anche la lettura di un articolo incentrato su questo argomento sul sito del coach di public speaking Agostini Riccardo.

La maggior parte delle volte fare degli esercizi di respirazione si dimostra una strategia utile perché aiuta a rilassare il corpo e la mente preparandola ad affrontare questa sfida. Basta concentrarsi sul proprio respiro e ripetere a sé stessi che va tutto bene, che non c’è bisogno di avere paura e che non c’è alcuna fretta. Un altro metodo valido potrebbe essere quello di ripetere il proprio discorso tra sé e sé magari anche davanti ad uno specchio.

Corso di public speaking

Un aiuto concreto e una valida alternativa agli esercizi “fai da te” sono i corsi di public speaking. Dei veri e propri corsi che mirano al miglioramento della propria persona e delle relazioni con l’altro, focalizzando l’attenzione sulle capacità di attenzione, ascolto e dialogo. Frequentando questi corsi si potrebbe riuscire ad affrontare in maniera diversa il giudizio di un pubblico, riuscire a gestire le situazioni di stress o ansia create da questi momenti e imparare a strutturare e preparare un discorso chiaro, coinciso e brillante.

Esistono vari corsi di public speaking sia online che veri e propri. Un consiglio molto importante è di informarsi a fondo prima di scegliere il corso da frequentare: leggere delle recensioni o esperienze di altre persone può essere utile per capire se si tratta di un corso valido oppure no.