Comune di Lampedusa, “Nessun abuso di ufficio”, assolto Giuseppe Di Malta

Il Tribunale Penale di Agrigento presieduto da Luisa Turco, ha assolto il geometra Giuseppe Di Malta dal reato di abuso di ufficio con la formula “per non avere commesso il fatto”.

Di Malta era stato tratto a giudizio poiché, nella qualità di responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Lampedusa e Linosa e di responsabile del procedimento amministrativo, nell’istruzione della domanda di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, avrebbe omesso di astenersi, in presenza di un interesse proprio e dei prossimi congiunti, ed inoltre non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria e non avrebbe risposto alle parti private istanti, così creando intenzionalmente, a dire dell’accusa, un danno alle medesime parti.

Il difensore del funzionario comunale, l’Avv. Vincenzo Caponnetto, ha rilevato l’insussistenza del fatto di reato così come contestato al suo assistito, non essendo stato esso il responsabile del procedimento per cui è processo e comunque non essendovi alcuna violazione di norma.

Lo stesso legale ha rilevato, inoltre, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, e cioè il dolo intenzionale, tenuto conto anche dell’esiguità temporale del periodo che era oggetto di contestazione e dell’elevato carico di lavoro che avevano gli uffici tecnici, particolarmente ingolfato ed in stato emergenziale.

Anche il Pubblico Ministero aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato.