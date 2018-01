Confartigianato “Digitalizzazione Imprese, bando fondo perduto Euro 10.000

La Confartigianato Imprese Agrigento promuove la straordinaria opportunità data dal Bando per la digitalizzazione delle imprese grazie al decreto Destinazione Italia entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del 23 settembre 2014, dell’articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 che ha istituito, a favore delle micro, piccole e medie imprese, Voucher imprese fino a 10.000,00 euro per l’adozione di interventi di digitalizzazione interni all’impresa, ovvero, per l’acquisto di computer, pc, software e hardware, creazione di siti ecommerce.

“Una grande opportunità per le nostre imprese che adesso possono uscire dai propri confini territoriali, anche internazionalizzandosi, attraverso la creazione di un proprio sito ecommerce” afferma il Presidente Alfonso Russo “la Confartigianato attraverso il partner Medianetlab è in grado di assistere e realizzare per conto delle stesse imprese la piattaforma ecommerce, che quindi rientra nell’opportunità del bando, le imprese possono inoltre acquistare pc e modernizzare i propri strumenti informatici”

Le aziende beneficiare sono la micro, piccola o media impresa (MPMI) e possono fare richiesta per: Migliorare l’efficienza aziendale; Modernizzare l’organizzazione del lavoro; Aumentare la produttività con e-commerce.Garantire l’accesso al web con la banda larga e ultralarga; Accesso alla rete internet attraverso il sistema satellitare, con l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, in quelle aree geografiche in cui non arriva il segnale Adsl; Per la formazione del personale PMI nel campo delle telecomunicazioni ITC.

Per info e partecipazione è possibile presso Confartigianato Imprese Agrigento, via XXV Aprile, n. 174 (salita cinema Ciak) Agrigento, tel. 0922 594401, oppure scrivi a info@confartigianatoag.it.