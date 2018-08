Crollo del ponte a Genova, tra le vittime un agrigentino

Vincenzo Licata, agrigentino di 58 anni, è tra le vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto a Genova nella giornata di ieri.

La tragedia, che ha provocato sgomento in tutta la nazione ed ha fatto anche salire alla ribalta nazionale le condizioni del viadotto Akragas, è costata la vita a 39 persone.

Un bilancio ancora provvisorio ma che si spera possa trasformarsi in definitivo. Restano infatti 16 i feriti del crollo, di cui 12 in codice rosso. Lo comunica la prefettura di Genova.