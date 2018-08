Crollo ponte Morandi: Il cordoglio del sindaco di Vicenza per la morte di Vincenzo Licata

Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha espresso le proprie condoglianze e quelle dell’intera città berica alla famiglia di Vincenzo Licata, camionista di Grotte che viveva da anni a Vicenza, rimasto vittima del crollo del Ponte Morandi a Genova, mettendosi a disposizione per ogni tipo di aiuto.

Licata, autotrasportatore di 58 anni, era sposato e padre di due figli maggiorenni. Si era trasferito in Veneto da molti anni con la sua famiglia, in cerca di lavoro. Dopo aver svolto altre attività, si era messo in proprio avviando una piccola azienda di autotrasporto. L’altro ieri era alla guida di mezzo di sua proprietà quando è avvenuta la tragedia a Genova.

La sua casa, nel quartiere di Santa Bertilla, nella zona ovest della città, è chiusa in quanto i congiunti stanno raggiungendo in queste ore il capoluogo ligure per i funerali di Stato, previsti nel fine settimana.