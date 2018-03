Cross Country a Palazzolo, l’ASD Racing Team ottiene quattro podi

Ottimi piazzamenti del Racing Team Agrigento alla 5^ prova del campionato regionale Cross Country della Federazione Ciclistica Italiana.

Organizzata a Palazzo Acreide in provincia di Siracusa, dalla A. S. D. NONSOLOBIKE, il percorso ricavato all’interno del villaggio turistico La Torre si è rivelato abbastanza tecnico e veloce.

Salgono sul podio ottenendo un ottimo terzo posto Chiara Vitello, Alessio La Porta e Maksym Mikenin che in continua crescita dimostrano gara dopo gara di essere in netto miglioramento.

Gli atleti agrigentini sono stati presenti con i master nella granfondo terre del Corleonese dove con Fabio Rizzo ottengono un prestigioso secondo posto.

Buona la prestazione di Alessandro Candura, Danilo Buscarino, Fabio Guarino, Salvatore Burgio, Matteo Amella Dario Marchica, Giuseppe Taverna, Maurizio Rizzo.