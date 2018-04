CUA, venerdì consiglio comunale: sarà presente il rettore Micari

Venerdì 13 Aprile alle 10.30 è stato convocato il Consiglio Comunale aperto e dedicato esclusivamente al Consorzio Universitario di Agrigento.

Grazie all’azione della Presidente Daniela Catalano, il Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, insieme al presidente del CUA Prof. Busetta, hanno dato conferma della loro partecipazione a questo importante appuntamento.

Lo annuncia il consigliere comunale Pietro Vitellaro.

“Hanno dato piena disponibilità anche molte associazioni universitarie mostrandosi disponibili ad un confronto – dice Vitellaro -. Invito tutti gli interessati a partecipare poichè sarà un’occasione importante per affrontare con chiarezza e concretezza ogni singolo aspetto.

Non possiamo permetterci di perdere una struttura così importante ed abbiamo il dovere morale e la responsabilità politica di fare tutto ciò che è in nostro potere per uscire da questa fase critica.

Sono fiducioso” conclude Vitellaro.