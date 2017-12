Dal Giardino Botanico del Libero Consorzio l’olio per la mensa della solidarietà

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento rinnova, anche quest’anno, il tradizionale appuntamento con la solidarietà.

Verrà consegnato, infatti, domani mercoledì 27 dicembre, alle suore ed ai volontari in servizio alla Mensa della Solidarietà di via Gioeni, l’olio ottenuto dalla molitura delle olive raccolte dagli esemplari di Olivo del Giardino Botanico di proprietà del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale di Agrigento). Si tratta di olio extravergine di qualità superiore e biologico (gli alberi da frutta del Giardino Botanico non sono sottoposti a trattamenti antiparassitari) che, in questi anni, è stato particolarmente gradito dalla comunità impegnata da tanti anni nell’assistenza delle famiglie più povere e disagiate. All’ interno del Giardino Botanico, ricordiamo, è presente una ricca collezione di piante arboree ornamentali e da frutto. Tra queste, molte culture tradizionali di agrumi di vecchio e nuovo impianto e, appunto, gli olivi, tra cui una decina di esemplari che superano i tre secoli di vita.

Una struttura che si propone come uno scorcio di natura incontaminata e di testimonianza di un’agricoltura tradizionale ormai scomparsa, e che ogni anno in questo periodo fornisce un piccolo contributo di solidarietà alla Comunità Missionaria Porta Aperta.