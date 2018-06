Differenziata, abitanti di via Offamilio denunciano: “Abbiamo le case invase dalla spazzatura”

“Da cinque giorni siamo prigionieri delle nostre case stracolme di immondizia”.

L’appello arriva da un abitante di Offamilio, una zona non servita per la raccolta differenziata della spazzatura.

Il disagio del nostro lettore e di molti suoi vicini di casa, è amplificato dalla chiusura dell’isola ecologica di Fondacazzo. “Non sappiamo dove andare a buttare la spazzatura – ci ha riferito il nostro lettore -. Dopo varie chiamate all’assessore, non mi ha saputo dare risposta. Ho chiamato i vigili urbani e mi hanno detto che non è loro competenza. Tutti i residenti di questa zona siamo esasperati perché abbiamo a casa la spazzatura da diversi giorni. Quello che chiediamo è sapere dove poter gettare l’immondizia perché abbiamo serie difficoltà a rimanere in casa”.