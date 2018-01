Differenziata, riparte la distribuzione dei kit

Al fine di avere la certezza che entro la data del 29 gennaio 2018 ogni utenza in uso del Comune di Agrigento sia in possesso del kit per la raccolta differenziata, a partire da oggi, 8 gennaio, presso i locali del Palacongressi del Villaggio Mosè verranno consegnati esclusivamente i mastelli destinati all’utenza effettivamente in uso. Viene quindi momentaneamente sospesa la fornitura del kit alle abitazioni al momento non utilizzate ed a quelle situate nelle zone attualmente non servite dal nuovo servizio quali Contrada Petrusa, Favara Ovest, Contrada Modaccamo, Piano Gatta, Contrada Borsellino ecc…

La data di riavvio delle consegne dei kit per le utenze finora escluse verrà resa nota successivamente.