Eccellenza, turno infrasettimanale: il Licata affronta il Città di Caccamo

Eccellenza – Torna in campo, dopo il derby di Canicattì, il Licata Calcio di mister Giovanni Campanella che domani nel turno infrasettimanale valevole per la ventunesima giornata del campionato di Eccellenza Sicilia Girone A affronta il Caccamo dell’ex gialloblù Pietro Tarantino. Ancora una volta uomini contati per il tecnico licatese con Librizzi e Tumbarello convocati ma in forte dubbio mentre ne avranno ancora per un pò Ferrante, Riccobono, Corsino e Rizzo. Infine sarà il signor Benito Saccà della sezione di Messina a dirigere la gara coadiuvato dagli acesi Pietro Anilee Giuseppe Sirna.

Ecco la lista completa dei calciatori convocati:

Portieri – Iacono, Lo Verde

Difensori – Cappello, Cosentino, Grasso, Librizzi, Maltese, Rapisarda, Trevizan

Centrocampisti – Civilleri, Favero, Pira, Sacco, Sylla, Taormina, Tomarchio, Tumbarello

Attaccanti – Almerares, Cannavò, Dama