Il Comune di Agrigento informa che gli elettori temporaneamente all’estero, per lavoro, studio e per cure mediche possono optare per l’esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione estero trasmettendo l’apposito modello, scaricabile dal sito del Comune di Agrigento, all’ufficio elettorale entro il 31 gennaio 2018.