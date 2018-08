Era ricercato in tutta Europa, in manette un rapinatore romeno

Paletta e richiesta dei documenti ovvero “patente e libretto”. E’ iniziata così, con questa classica frase, la vicenda che ha consentito ai Carabinieri della Compagnia di Canicatti’ (Ag) di stringere le manette ai polsi di un bracciante agricolo romeno, 26 enne, dimorante in quel centro. I militari dell’Arma, nel corso di uno dei tanti posti di blocco attuati lungo le arterie stradali cittadine maggiormente sensibili, dopo aver fermato ed identificato l’uomo, dai successivi controlli svolti al terminale in uso alle forze dell’Ordine, hanno appreso che il romeno era destinatario di un “Mandato di arresto europeo”, emesso dall’Autorità Giudiziaria romena per una “Rapina”, commessa nel mese di Febbraio del 2014, a seguito della quale l’uomo deve ora scontare la pena di oltre 3 anni e mezzo di reclusione.

I militari dell’Arma, pertanto, dopo aver ricevuto il provvedimento restrittivo, lo hanno notificato all’interessato, associando subito in carcere il 26 enne romeno, Bichinet Pit Leonard.