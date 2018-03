Favara, Castronovo e Mossuto chiedono interventi di manutenzione stradale

I consiglieri comunali di Favara, Calogero Castronovo e Laura Mossuto invitano il sindaco Anna Alba a sollecitare gli enti preposti, Anas ed ex Provincia, al fine di eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria per eliminare i pericoli causati dal fondo sconnesso di alcune strade ad alta densità di traffico.

Un intervento che dovrebbe essere effettuato prima dell’estate perché con l’arrivo della stagione calda notoriamente si incrementa la circolazione di vetture e motorini. Castronovo e Mossuto indicano anche le strade in cui si deve intervenire: la provinciale che unisce Favara a Villaggio Mosè conosciuta come “Crocca”; la statale Poggio di Conte, dove gli automobilisti, per evitare gli smottamenti di terreno che hanno invaso il fondo stradale, si spostano velocemente da una corsia all’altra elevando le probabilità di incidenti; la provinciale per Aragona, conosciuta come “Ramalia”, attraversata anche dalle ambulanze del 118 per raggiungere l’ospedale di contrada Consolida.