Favara, omicidio in centro: ucciso un 41enne

Un uomo di 41 anni, Emanuele Ferraro, è stato ucciso in pieno giorno a Favara.

Ferraro, era indagato nel tentato omicidio di Carmelo Nicotra. Sul posto si sono da subito precipitati i carabinieri, ed hanno già iniziato i rilievi di rito. In via Diaz anche il procuratore Luigi Patronaggio.

La vittima avrebbe tentato di sfuggire ai sicari e si è riparato dietro un furgone. Ma è stato raggiunto e ucciso.

La faida tra la Sicilia e il Belgio è cominciata il 14 settembre 2016 con un agguato in un condominio di Liegi dove è stato ucciso Mario Jakelich, 28 anni, di Porto Empedocle. I killer hanno anche ferito Maurizio Di Stefano, 40 anni, di Favara. Un mese dopo a Favara è stato ucciso Carmelo Ciffa, 42 anni, a cui è seguita il 5 maggio 2017 l’uccisione a Liegi di Carmelo Sorce, 51 anni, colpito da una raffica di Kalashnikov all’uscita dal suo ristorante. Con le stesse modalità il 23 maggio 2017 a Favara è stato colpito Carmelo Nicotra, panettiere di 35 anni, che però è sopravvissuto all’agguato. Ferraro, ucciso oggi, era indagato come uno dei presunti componenti del commando.