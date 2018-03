Approvato in via definitiva in Consiglio comunale il progetto sulla rideterminazione dei confini di Favara ovest. Adesso tutto sarà trasmesso a Palermo perché l’Assessorato per gli Enti locali formuli il quesito referendario.

“Contiamo entro l’anno – dichiara il vice indaco Elisa Virone – di definire questa complessa vicenda che ieri ha trovato il sostegno unanime dei Consiglieri Comunali”.