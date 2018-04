Favara, un convegno sul “Business meeting aziendale”

L’associazione datoriale Conflavoro PMI AG organizza un business meeting aziendale, il 10 Aprile alle ore 17:30 presso la propria sede a Favara in Via Fabaria 1, per presentare Ediltouch il primo network interamente dedicato al settore edile.

Durante l’evento l’azienda illustrerà nello specifico i servizi offerti e i possibili modi di collaborazione. Il presidente di Conflavoro PMI Agrigento, l’ingegnere Giuseppe Pullara, sottolinea come”la nostra associazione da anni s’impegna a promuovere e cercare nuove possibilità per le imprese dell’agrigentino. L’evento organizzato rientra nell’ambito delle nostre iniziative volte a valorizzare le imprese locali, l’incontro con l’azienda milanese Ediltouch, network specializzato in ristrutturazioni, può rappresentare un’importante occasione per le aziende del settore edilizio del nostro territorio e per i liberi professionisti utili a creare delle collaborazioni lavorative sul tutto il territorio nazionale”.

L’associazione Conflavoro PMI AG invita tutte le imprese del settore e gli architetti, ingegneri e geometri a partecipare all’evento di presentazione di questa nuova realtà. All’evento parteciperà anche il presidente di Conflavoro PMI Milano centro già partner dell’azienda milanese.