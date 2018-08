Ferragosto, la Polizia Stradale intensifica i controlli

Sulla base di precise disposizioni ministeriali, il Questore di Agrigento, Maurizio Auriemma ha predisposto l’intensificazione dei servizi di prevenzione generale per garantire il sereno svolgimento della festività del ferragosto anche in adesione alle determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Agrigento. i servizi in argomento, svolti in ambito provinciale, sono stati assicurati con la predisposizione di servizi straordinari di controllo del territorio dal locale Ufficio Prevenzione Generale, dai Commissariati di P.S. distaccati di Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle e Sciacca, con il contributo delle specialità della Polizia di Stato e i Reparti Mobili di Bologna, Catania, Palermo e Reggio Calabria.

In particolare, la Polizia stradale ha intensificato i servizi di controllo lungo le arterie stradali adducenti alle località costiere, mentre la Polizia Ferroviaria ha predisposto specifici servizi nell’ambito delle stazioni, transito di notevole afflusso di utenza; il Reparto Prevenzione Crimine ha svolto specifici servizi di controllo su mezzi e persone nell’ambito di servizi di controllo del territorio già predisposti per assicurare il raggiungimento degli obiettivi preposti, finalizzati ad aumentare la percezione di sicurezza del cittadino e prevenire il consumarsi di reati predatori.