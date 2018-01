“Festa del Mandorlo”, Firetto invita la conduttrice Rai Caterina Balivo

Il sindaco Lillo Firetto ha invitato ad Agrigento, in occasione del “Mandorlo in fiore”, la conduttrice di RaiDue, Caterina Balivo che ieri, nel corso del programma pomeridiano “Detto fatto” ha espresso il desiderio di assistere alla grande kermesse nella Valle dei templi. Caterina Balivo, che negli anni passati è già stata alcune volte ad Agrigento, non è però mai riuscita ad assistere alla “Festa del mandorlo”. Così il sindaco Firetto, mettendosi in contatto con il fortunato programma di RaiDue, ha invitato la presentatrice a soggiornare in città nella settimana del Mandorlo, grato per l’inaspettata promozione riservata all’importante manifestazione agrigentina.