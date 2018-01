Filippo Napoli eletto Presidente del Panathlon Club di Agrigento per il biennio 2018/2019

Si è riunita ieri l’Assemblea ordinaria dei soci del Panathlon Club di Agrigento.

All’unanimità è stato eletto Presidente l’Ing. Filippo Napoli, da anni impegnato nel mondo dello sport essendo il presidente della Pallamano Girgenti, squadra che ha militato e milita nei più importanti campionati italiani della specialità.

Il nuovo Consiglio Direttivo sarà formato oltre che dal Presidente Napoli dal Vice-Presidente Pasquale Mauro, dal Segretario Gerlando Amato, dal Tesoriere Giuseppe Gangarossa, dal Past President Luigi Tropia e dai consiglieri Antonella Attanasio (gia Delegato Prov.le CONI Agrigento), Ettore Castorina, Gerlando Vella ed Enzo Penna.

“La mia elezione – ha commentato il neoeletto Presidente Napoli – mi riempie di soddisfazione e mi carica di grande responsabilità. E’ una grande manifestazione di affetto e di stima riposta nella mia persona, da parte di tutto il Consiglio Direttivo appena eletto, che mi ha voluto indicare in maniera compatta sin dalla prima riunione ed al quale va il mio più sincero ringraziamento per la fiducia che mi ha voluto accordare”.

“Ma credo –ha continuato il Presidente Napoli – che sia anche il riconoscimento di un impegno positivo che ho svolto in modo costruttivo ed efficace in questi anni in favore dello sport agrigentino.

E’ motivo di orgoglio rappresentare il Club del Panathlon di Agrigento, tra i più longevi della Sicilia, essendo stato fondato nel lontano 1965 che annovera tra i propri iscritti personalità dello sport che hanno rappresentato ad alto livello il mondo dello sport agrigentino.

Nei prossimi giorni porterò il saluto del club alle istituzioni locali auspicando un maggiore impegno per il settore dello sport ma soprattutto in un rapporto di massima collaborazione cercherò di verificare, di concerto con il CONI provinciale, la situazione delle strutture sportive della città, per un maggiore impegno dei nostri giovani nella pratica di tutti gli sport.