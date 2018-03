Fortitudo Agrigento-Trapani, un giovane tenore per l’inno di Mameli

n occasione della “partitissima” tra la Fortitudo Agrigento e la Pallacanestro Trapani, derby che si giocherà domenica 25 marzo alle 18, al PalaMoncada di Porto Empedocle, l’inno di Mameli sarà cantato da un tenore.

Lui è Giuseppe Michelangelo Infantino, giovane talento che canterà nel prepartita. Inoltre, ospiti della gara anche l’orchestra “In blu Jeans”, con quarantacinque componenti che provengono da sedici diverse scuole medie e superiori dell’Agrigentino. Dirigerà l’orchestra il professore Angelo Di Marco, collaborato con Annamaria Val del Poel, Stefano Tese, Riccardo Pancucci e Carmelo Salemi.

Ecco chi è Giuseppe Michelangelo Infantino

“Giuseppe Michelangelo Infantino nasce a Leverkusen nel 1994. Nel 2008 inizia lo studio del pianoforte e successivamente lo studio del Canto lirico con il M° Giuseppe Garra presso l’ISSM “A. Toscanini” di Ribera. Nel 2010 vince il 2° premio al 5° Concorso pianistico “W. A. Mozart” di Mazara del Vallo. Nel 2016 gli viene conferito il Premio Speciale Casio presso il Teatro Pirandello di Agrigento. Ancora studente, inizia una brillante attività concertistica che lo vede protagonista in tantissime manifestazioni, molte delle quali patrocinate dalla Città di Palermo, l’Associazione “A. Schweitzer” e l’ISSM “A. Toscanini” di Ribera: Segesta, Teatro Greco – Vittoria, Teatro Comunale – Agrigento, Teatro Pirandello, Giornata Europea dei Giusti e Associazione “Ad maiora” – Ribera, Associazione “Auser” – Caltanissetta e Gela, Amici della musica – Realmonte, Teatro Costabianca – Palermo, Chiesa Sant’Oliva – Menfi, Chiesa Maria SS. Della Consolazione. Ha partecipato alla Masterclass “Dal Barocco al Bel canto” tenuta dal M° Vincenzo Di Betta in collaborazione con la Cappella Musicale Santa Maria in Campitelli e l’ISSM “A. Toscanini” esibendosi da solista al concerto finale. Ha collaborato con il M° Josè Maria Sciutto nel progetto MIUR “Cantare insieme” dirigendo il Coro di Voci bianche nel concerto di chiusura. Si è classificato semifinalista nel 55° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto. Si è classificato finalista nel concorso “Voce d’angelo” presso Parma Lirica”.