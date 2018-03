Frana Agrigento: pronto il progetto per salvare la cattedrale

Pronto il progetto preliminare per il consolidamento del costone sottostante il Duomo di Agrigento. A predisporlo la struttura del commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia, guidata dal presidente della Regione, Nello Musumeci.

Nel contempo e’ stata finanziata anche, con 1,893 milioni di euro dei fondi Pac III, la progettazione esecutiva cantierabile. il cui bando verra’ pubblicato dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente.

La scadenza per la presentazione delle offerte e’ prevista entro la fine del mese di aprile. Gli uffici, coordinati dal soggetto attuatore, Maurizio Croce, ipotizzano che la progettazione esecutiva possa essere acquisita e approvata entro la fine del 2018.

Le opere previste, del valore di circa 17 milioni di euro, permetteranno di intervenire sulla collina ed eliminare i diversi cedimenti che, negli anni, hanno interessato la Cattedrale di San Gerlando, causando anche la chiusura parziale della chiesa”.

“Da tempo, forse troppo – afferma il presidente Musumeci – si discuteva di intervenire per salvare il monumento fatto edificare dai Normanni nell’undicesimo secolo. Adesso finalmente ci siamo. Il primo passo e’ compiuto e per questo un ringraziamento va all’assessore del Territorio e ambiente, Toto Cordaro, alla struttura commissariale e al Genio Civile di Agrigento che hanno redatto il progetto preliminare. Questo governo continuera’ a seguire, con grande attenzione, anche gli ulteriori step del programma, affinche’, quanto prima, il Duomo possa essere restituito, nella sua interezza, a fedeli e turisti di tutto il mondo”.