Frana di via Favignana: Girgenti Acque interrompe l’erogazione

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, facendo seguito al sopralluogo congiunto effettuato in data 22 marzo 2018 con i tecnici comunali, per effettuare ulteriori accertamenti finalizzati alla individuazione delle cause che hanno provocato i recenti fenomeni franosi nella zona di Monserrato – Villaseta (frazione di Agrigento) in data odierna, e fino al 29 marzo 2018, come concordato con i tecnici comunali, è stata sospesa la distribuzione idrica nell’area racchiusa dalle vie Monserrato, Lipari e Favignana.