Frana di via Favignana: revocata l’ordinanza di sgombero

E’ stata revocata l’Ordinanza di sgombero dei residenti di via Favignana che da oggi possono rientrare nelle loro abitazioni in ragione dell’ultimo sopralluogo tecnico, effettuato dal Comune e dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, nel corso del quale non si sono riscontrati pericoli imminenti per l’edificio.

Rassicurato dai tecnici, il sindaco Lillo Firetto ha firmato questa mattina la revoca dell’Ordinanza sindacale che permette così il rientro nei rispettivi alloggi delle famiglie residenti nella palazzina di via Favignana che era stata sgomberata.