Franco Ciani: “Contro Legnano partita particolarmente difficile” (video)

Sabato di Pasqua in campo. La Fortitudo Moncada Agrigento, affronterà in trasferta Legnano. La partita è valevole per la 27esima giornata di Serie A2 Old Wild West. La gara si giocherà al PalaBorsani di Castellanza. Palla a 2 alle 18.

Franco Ciani: “L’equilibrio e la grande incertezza di questo campionato rendono particolari e complesse tutte le partite. La sfida di Legnano è particolarmente difficile, giochiamo contro una delle prime della classe. Per vincere serve un’espressione massima delle nostre potenzialità. Per noi è stata una settimana di entusiasmo, la vittoria nel derby ha regalato un respiro diverso. Purtroppo, però, siamo alla prese con qualche acciacco. Zugno e Guariglia non sono ancora a disposizione. I punti nel derby? Hanno dato quel pizzico di convinzione in più, ma non dobbiamo rilassarci, i nostri avversari potrebbero farla pagare a caro prezzo. In gara, contro Legnano, dobbiamo avere lo stesso approccio che abbiamo avuto contro Trapani. Rispetto alla gara d’andata abbiamo situazioni diverse. Gli errori commessi e le cose buone fatte, spero e mi auguro ci diano quel pizzico di esperienza in più da potere utilizzare sabato in partita. Legnano non è solo Mosley, non dimentichiamo Raivio, giocatore molto importante, ma anche Zanelli. E’ un play maker che può spaccare in qualsiasi momento la partita. Legnano ha un organico completo, ed ha la capacità di cambiare volto in qualsiasi momento, dobbiamo essere bravi a leggere bene le situazioni”.