Furti in ville, sgominata banda di ladri

Cinque soggetti sono stati individuati e sottoposti a fermo dalla Polizia di Stato. Sono ritenuti gli autori di decine di furti in abitazioni, villette in zone balneari, e case di campagna messi a segno tra Agrigento (San Leone e Villaggio Mosè), Licata, Montallegro, San Biagio Platani e Siculiana.

I ladri, quattro palmesi e un palermitano, dai 23 ai 44 anni, studiavano attentamente le abitudini delle loro vittime, solitamente commercianti o professionisti ed entravano in azione quando in casa non vi era nessuno.

Le perquisizioni effettuate dopo gli arresti hanno consentito di recuperare parte della refurtiva.

L’indagine prosegue.