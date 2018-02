GdF Agrigento: sequestrati 200 Gr di hashish e 4 dosi di cocaina

Nell’ambito di un controllo su strada predisposto sulla SS.115, i militari della Guardia di Finanza di Sciacca unitamente all’unità cinofila Eskilo della Compagnia GdF di Agrigento, hanno individuato due donne di origine palermitana che trasportavano due panetti di hashish e 4 dosi di cocaina.

L’attività di controllo, estesa sulle persone e sull’autoveicolo in uso, si concludeva con il rinvenimento della sostanza stupefacente occultata tra gli abiti di una delle indagate che, tra l’altro, risultava essere minorenne.

Dai primi accertamenti è risultato che i soggetti si sarebbero dovuti recare a Sciacca, dove avevano preso in locazione un appartamento, per i festeggiamenti del carnevale.

Le due donne, incensurate di 24 e 17 anni, sono state rispettivamente deferite alla Procura della Repubblica di Sciacca ed alla Procura dei Minori di Palermo per il reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.