Gesto di generosità dei dipendenti del “Gruppo Bruno Euronics”: donato un televisore a schermo gigante ai piccoli pazienti del reparto di pediatria del SGD

La generosa donazione di un televisore di ultima generazione consente di arricchire la dotazione di strumenti, attrattive e divertimenti destinati ai bambini del reparto di pediatra del presidio ospedaliero “san Giovanni di Dio” di Agrigento. Grazie al gesto di sensibilità ed altruismo dei dipendenti del “Gruppo Bruno Euronics” di Agrigento, Castrofilippo, Licata e Caltanissetta, la già accogliente sala comune dell’Unità di pediatria, diretta dal dottor Giuseppe Gramaglia, può adesso disporre di un ulteriore elemento di confort e svago per i piccoli pazienti ricoverati.

“A nome della Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ma anche di tutti i bambini del reparto – afferma il commissario Asp, Gervasio Venuti – esprimo un vivo ringraziamento ai dipendenti del “Gruppo Bruno Euronics” per aver compiuto questo gesto di generoso altruismo. L’assistenza ospedaliera e territoriale deve certamente fare tesoro della collaborazione che, in vario modo, può arrivare dalla società civile, dalle associazioni di volontariato e, perché no, anche dalle aziende private. E’ un modo per fare comunità, per agire in sinergia nell’intento condiviso di migliorare costantemente la qualità dei servizi sanitari offerti”.