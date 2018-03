Giardina Gallotti, Alonge (FI) denuncia: “degrado ed abbandono di un intero quartiere”

Il consigliere comunale di Agrigento, Calogero Alonge, denuncia la grave situazione in cui versa la frazione di Giardina Gallotti.

Alonge, che allega delle foto-testimonianza, afferma: “Da parecchio tempo chiedo all’amministrazione comunale, anche per il tramite della terza commissione consiliare permanente, la programmazione, con conseguente dislocazione nel territorio comunale, del personale addetto ai servizi di pulizia e spazzamento al fine di organizzare in maniera diversa ed efficace tale importante servizio evitando in tal modo disfunzioni che si sono verificate e purtroppo continuano a manifestarsi nel silenzio più totale. Oggi, nonostante abbia ripetutamente richiesto sia agli uffici competenti che all’assessore al ramo un intervento di pulizia in occasione della ricorrenza del Venerdì Santo, durante cui si percorre l’intero quartiere, si può invece facilmente notare dalle foto lo stato in cui versa il quartiere cittadino, che non necessita di ulteriori commenti. Si invita pertanto l’amministrazione attiva, responsabile di questo grave stato di inefficienza, ad attivarsi con urgenza al fine di evitare il ripetersi di tali gravi disservizi”.