Giavellotto, Giusi Parolino campionessa italiana per la terza volta consecutiva

La giavellottisa agrigentina Giusi Parolino, atleta della SAL Catania, ha conquistato nella pedana del lancio del giavellotto l’ennesima medaglia d’oro che vale il terzo titolo consecutivo di Campionessa Italiana ai Campionati italiani indoor di Ancona.

Nonostante il maltempo abbia creato problemi in tutta l’Italia e messo a dura prova tutti gli atleti che hanno partecipato alle gare di lanci lunghi all’esterno, Giusi Parolino ha ottenuto un risultato straordinario, lancio dopo lancio è riuscita a far registrare la misura più lunga di tutte le 8 categorie presenti in gara, primeggiando anche sulle atlete più giovani.

“Nonostante il clima rigido e l’orario gara infelice sono contenta per il risultato –dichiara Giusi, il forte freddo, la pioggia e la neve sono tutti fattori che penalizzano molto i risultati e non ultimo tanto fango in pedana ha reso difficile le rincorse – ma in questi momenti – continua la giavellottista – non hai tempo per pensare o per preoccuparti, in questi momenti conta soltanto il carattere e la deteminazione.

Dopo 4 mesi di stop dalle competizioni, a causa di un problema alla spalla destra, considero questo risultato un ottimo punto di partenza per la stagione agonistica 2018”.

Straordinaria anche la compagna di squadra Irene Messina che conquista un importante medaglia d’oro nel lancio del martello e due podi tricolore rispettivamente nel disco e nel peso.