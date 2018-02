Giocare può cambiare la vita

Da quando, lo scorso 6 febbraio, un fortunato giocatore palermitano ha vinto 90.000 euro centrando un terno al gioco del Lotto, nella parte occidentale della Sicilia si è riaccesa la passione per i giochi ad estrazione. La lotteria di Capodanno aveva lasciato l’amaro in bocca ai siciliani che, secondo alcuni dati ufficiali, avevano acquistato un consistente numero di biglietti sperando di realizzare la vincita milionaria. Il desiderio di vincere al gioco è tanto più radicato in una popolazione quanto maggiore è lo stato di disagio economico vissuto da quest’ultima e purtroppo in Sicilia il disagio economico è in continuo aumento a causa soprattutto dell’elevato tasso di disoccupazione presente sull’isola. La ricerca di un miglioramento della propria situazione finanziaria anima la gente che ogni settimana tenta la fortuna recandosi in ricevitoria per compilare le schedine delle lotterie milionarie. La lotteria più ricca del momento si chiama Eurojackpot e coinvolge 18 stati europei che ogni settimana si contendono il jackpot che parte da una base minima di 10 milioni di euro fino ad arrivare ad un tetto massimo di 90 milioni di euro. Le possibilità di vincita offerte dalla lotteria europea sono molto alte, infatti si parla di 12 categoria di vincita (1 chance su 26) che superano nettamente quelle delle altre famose lotterie.

I 18 stati europei in competizione per l’attribuzione del jackpot milionario sono: Italia, Germania, Spagna, Finlandia, Danimarca, Svezia, Croazia, Olanda, Slovenia, Estonia, Norvegia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Le schedine giocate dal lunedì al venerdì all’interno dei citati Stati europei concorrono alla formazione del jackpot settimanale, che è pari al 50% degli introiti derivanti appunto dalle schedine piazzate. Le estrazioni dei numeri della fortuna vengono effettuate ad Helsinky ogni venerdì sera alle 21: 00 ore locali e vengono successivamente trasmesse in differita soltanto da un’emittente locale, mentre negli altri Stati i risultati sono consultabili solo via web. Per vincere il premio minimo messo in palio da Eurojackpot basta indovinare due numeri più un numero bonus mentre per vincere il premio massimo bisognerà centrare la combinazione 5+2 che costa appena 2 euro. I primi 5 numeri della combinazione sono estratti da un gruppo di 50 numeri, mentre i 2 numeri bonus da un insieme formato da 10 numeri.

Giocare le schedine per cercare di portare a casa il super jackpot della lotteria europea è facilissimo, infatti basta recarsi in ricevitoria oppure collegarsi dal pc di casa e giocare online per godere di singolari vantaggi concessi soltanto a chi gioca da web. La possibilità di giocare i numeri fino a pochi momenti prima dell’estrazione è uno dei vantaggi di cui può usufruire il giocatore online. In caso di vincita, l’esito dell’estrazione vincente verrà comunicato all’utente tramite un efficiente servizio di posta elettronica. Gli arresti dello scorso gennaio hanno dimostrato ancora una volta come in Sicilia sia diffusa la piaga del gioco illegale, di conseguenza giocare le schedine nei punti cittadini autorizzati oppure online, all’interno del sito ufficiale della lotteria, è importante in quanto mette al riparo i giocatori da truffe e da altre attività illegali prive delle autorizzazioni necessarie rilasciate dai Monopoli di Stato.