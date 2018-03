Giornata della Donna all’IISS “M.Foderà”

In prossimità della celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, l’IISS “M.Foderà” di Agrigento, presieduto dal Dirigente Scolastico Dott. Patrizia Pilato, organizza una manifestazione sul tema “La forza delle donne”.

L’evento, che avrà luogo mercoledì 7 marzo, alle ore 10.00, presso l’Aula Verde dell’Istituto, si propone di sottolineare non solo il lungo, duro e faticoso cammino che le donne hanno dovuto percorrere per riscattarsi, ma anche la lotta condotta da donne comuni che quasi sempre rimangono nell’ombra del loro vissuto quotidiano, donne che con la forza di un credo e di una speranza riescono spesso a sopravvivere e poi a ritrovare la strada per riprendere il loro percorso. Per l’occasione, a cura dell’Associazione Culturale “Ciak Donna”, verrà presentato il libro “Veronica che guardava cadere la pioggia” della giornalista Margherita Biondo, docente presso il detto Istituto.

I lavori saranno aperti con i saluti della Dott.ssa Patrizia Pilato cui seguiranno la relazione di Angela Megna, Presidente di Ciak Donna, e l’intervento di Antonio Liotta, Editore Medinova. La presentazione del libro sarà moderata dalla giornalista Elettra Curto la quale dialogherà anche con l’autrice. Le letture saranno a cura di Giusi Carreca. Il libro racconta le vicende di un personaggio di mezza età alla ricerca di uno spazio e di un cammino autonomo, una donna emotiva, conscia dei comportamenti avuti nel passato e dei desideri del domani.

La protagonista denota ripensamenti nostalgici e dolorosi suggeriti da un senso di rammarico e di insoddisfazione, come di regola accade a tutte le donne che, a un certo punto, della vita rovistano nel proprio bagaglio riuscendo alla fine a trovare la forza per la rinascita. Al termine della presentazione diversi studenti dell’Istituto, coordinati dalla docente Erika Danile, proporranno letture, canti e produzioni multimediali sul tema della forza e del coraggio femminile. Si esibiranno gli alunni: Fabiana Sala, Vicky Orefice, Claudia Sciangula, Noemi Cuffaro, Valery Infuso, Daria Fragapane, Angelica Alonge, Fabrizio Rotondo, Barbara Castillejo, Calogero Macca. Una giornata di riflessione, ricca di contenuti, che coinvolgerà studenti, docenti ed esponenti del mondo culturale.