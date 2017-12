Giulia Messina protagonista del terzo appuntamento della rassegna “4UATTRO+2UE”

Prosegue la rassegna di artisti contemporanei dal titolo “4UATTRO+2UE”, a cura di Gianna Panicola, presentata il 24 novembre 2017, presso la Galleria d’Arte “A Sud ArteContemporanea” di Realmonte, con la mostra personale dell’artista Giulia Messina.

La natura incontaminata con le sue distese, la sua immensità, la sua essenza, dove il paesaggio urbano non è preponderante, si offre a noi come luogo di introspezione, di esperienze possibili e destini personali intrecciati. I paesaggi contemporanei narrano un’esperienza della città e della stretta relazione con gli uomini. In questi nuovi contesti, Giulia Messina opera attraverso una destrutturazione della forma naturae e della forma urbis, affidata al colore, alla sabbia e alla sua tecnica a spatole.

“Mi piace sezionare le mie opere, affinchè, in una grande tela, un attento osservatore possa trovare diversi piccoli dipinti” dice Giulia Messina che intensifica l’effetto pareidolico che permette di vedere forme e cose non reali, dando l’illusione di vedere oltre, in spazi infiniti. In fondo siamo tutti un po’ portati a sezionare le nostre decisioni, dopo un’attenta osservazione ed una scelta accurata.

La personale di Giulia Messina sarà visitabile fino al 23 gennaio 2018. Al termine, la rassegna proseguirà il 26 gennaio 2018 con l’artista Giovanni Proietto.