GM del Rifugiato, “Selma, la strada per la libertà” in visione a Santa Rosa

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e poiché ricorre il 50nario della morte di Martin Luther King, grande attivista per i diritti civili degli afroamericani, ucciso a Memphis il 4 aprile 1968, il Centro per la Missione dell’Arcidiocesi di Agrigento propone la visione del film “Selma, la strada per la libertà”.

Ambientato negli Stati Uniti il film racconta la marcia di protesta che ebbe luogo nel 1965 a Selma, Alabama. Guidata da un agguerrito Martin Luther King questa contestazione aveva lo scopo di ribellarsi agli abusi subiti dai cittadini afroamericani negli Stati Uniti e, proprio per la sua natura rivoluzionaria, venne repressa nel sangue.

La proiezione avrà luogo mercoledì 20 giugno, alle ore 21:00, presso la chiesa all’aperto S. Rosa da Viterbo, Villaggio Mosè, Agrigento.