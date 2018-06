Il 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani organizza il Brevetto Sportivo Tedesco

Si è svolta il 5 e 6 giugno, presso le strutture del CONI di Trapani, la sessione di prove atletiche per il conseguimento del Brevetto Sportivo Tedesco. L’evento, è stato organizzato dal 6° Reggimento Bersaglieri e dedicato a tutto il personale di tutte le Forze Armate e Forze dell’Ordine della provincia di Trapani.

Le prove, atte a verificare i parametri di resistenza aerobica e muscolare, forza, velocità e coordinazione, hanno compreso il salto in alto, salto in lungo, corsa, salto da fermo, lancio del peso e nuoto. L’attività, è stata diretta dal certificatore (Prufer) nazionale per l’Ente Federale Sportivo ed Olimpico Tedesco (DOSB), Capitano della riserva selezionata Danilo Fumagalli.

Il Deutches Sportabzeichen (DSA), detto anche “Brevetto Sportivo Tedesco” – che in Germania dal 1958 è stato elevato al rango di Ordine e Onorificenza della Repubblica Federale – fu istituito nel 1913 nell’allora Impero Bismarkiano allo scopo di far fare regolare attività fisica alla popolazione. Circa 1 milione di Tedeschi ogni anno, di cui 30.000 militari, conseguono il brevetto.