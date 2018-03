Il pittore Meli regala una sua opera a Gianni Morandi

Il pittore aragonese Gerlando Meli ha regalato una sua opera al cantante, attore e conduttore televisivo italiano Gianni Morandi.

Il pittore nato ad Aragona, ma ormai trapiantato da anni a Raffadali, gli ha donato un’opera dal titolo “L’amore infinito” tratto dal titolo del nuovo album del cantante “D’amore d’autore”.

L’opera è stata realizzata con lo stile dell’astratto informale.

Morandi si è complimentato con il pittore Meli per il gesto, per la sua bravura, per la sua tecnica per il suo stile e per i suoi colori.

Il cantante nel ringraziare il pittore, gli autografato la copertina dell’album con una dedica particolare personalizzata.

Gerlando Meli è un pittore molto apprezzato e le sue opere sono esposte nei musei e in collezioni pubbliche e private in Italia e all’ estero, nelle sale vaticane, negli studi di noti personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e dell’arte tra cui il critico d’arte Vittorio Sgarbi .