Il Settore Promozione Turistica aggiorna i depliant per i turisti

Continua il lavoro del Libero Consorzio di Agrigento nella promozione del territorio agrigentino. Il Settore Promozione Turistica infatti ha messo a punto nuovi depliant per i turisti, arricchendo di contenuti le proposte già sperimentate con successo in precedenza. In particolare, è stato aggiornato il depliant “Agrigento-La Valle dei Templi e dintorni”, una guida tascabile di circa 50 pagine, giunta alla terza edizione, vero e proprio vademecum del turista che presenta il vasto patrimonio archeologico, artistico, ambientale ed enogastronomico del nostro territorio. La guida è suddivisa in aree tematiche per approfondire la conoscenza delle eccellenze agrigentine, oltre a notizie utili per i visitatori.

Molto interessanti anche gli itinerari proposti secondo il tempo a disposizione per il visitatore che oltre alla città voglia visitare anche i dintorni e i principali Comuni (Agrigento in 5 giorni), con informazioni sugli orari di apertura dei vari siti e sulla rete degli info point in provincia.

Oltre al vademecum, il Settore Promozione Turistica ha realizzato fogli informativi molto dettagliati sulla costa della provincia agrigentina e sulla Scala dei Turchi, la perla della costa agrigentina (quest’ultimo realizzato in italiano ed inglese) e messi a disposizione, come il vademecum e tutti gli altri depliant realizzati nel recente passato, di tutti gli operatori del turismo regolarmente autorizzati a svolgere la loro attività, in particolare le strutture ricettive classificate dal Settore Promozione Turistica.

Utili informazioni per i turisti su itinerari ed eventi sono tra i contenuti del sito istituzionale del turismo, accessibile da http://www.provincia.agrigento.it.