Infermieri, doppio traguardo per Occhipinti: presidente provinciale e del Collegio Revisori dei conti nazionale

Salvatore Occhipinti è stato eletto, con voto unanime, presidente del Collegio Revisori dei conti della FNopi (Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche). Il risultato elettorale, capitalizzato al termine delle votazioni tenutesi a Roma ieri, si somma a quello ottenuto nelle consultazioni che hanno avuto luogo ad Agrigento per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine delle professioni infermieristiche del capoluogo, che hanno visto Occhipinti riconfermarsi quale presidente dell’Ipasvi.

Salvatore Pantalena, neo eletto segretario provinciale, ha voluto congratularsi a nome proprio dell’intero direttivo provinciale, per “il traguardo ottenuto. Occhipinti, così come già n passato, è l’uomo giusto per rappresentare, tra l’altro, la Sicilia in seno all’organismo nazionale”, ha detto ancora Pantalena.

Gli altri eletti in seno al Consiglio provinciale Ipasvi sono: Salvatore Montaperto, quale vicepresidente, Lorenzo Sanzone, con la carica di tesoriere, Enea Bonsangue, Claudio Brocca, Aurelio Deoma, Antonio Ferraro, Vincenzo Gulli, Accursia La Rocca, Giacinto Lo Piccolo, Vincenzo Lucio Mancuso,Gaetano Schembri, Caterina Tuttolomondo, e Antonino Venezia. Per i Revisori dei conti sono stati eletti: Antonino Mangiapane, presidente, Luigi Galiano, Salvatore Terrana, quali componenti e Calogero Velia quale supplente.